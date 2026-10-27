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    Эксперт по ЖКХ Бондарь предупредил о риске суда из-за солений на балконе

    С первыми заморозками с балкона стоит убрать домашние заготовки, электронику и некоторые стройматериалы. Их хранение грозит поломками и ущербом соседям, сообщает Москва 24 со ссылкой на эксперта по ЖКХ Дмитрия Бондаря.

    Бондарь напомнил, что статья 30 Жилищного кодекса РФ обязывает собственников поддерживать помещения в надлежащем состоянии и соблюдать права соседей. Если вещи на балконе станут причиной порчи чужого имущества, пострадавшие вправе зафиксировать ущерб и обратиться в суд. По словам эксперта, они могут потребовать компенсацию материального и морального вреда на основании статьи 1064 Гражданского кодекса РФ.

    Перепады температуры вызывают образование конденсата внутри электроники. При включении в розетку влага может привести к короткому замыканию. Аккумуляторы инструментов на морозе рискуют безвозвратно потерять заводскую емкость.

    Краски на водной основе, клей и грунтовку тоже нужно перенести в тепло: после замерзания они расслаиваются и теряют свойства. Пластиковую мебель следует убрать в дом, поскольку при минусовых температурах материал может стать хрупким и начать трескаться от прикосновений.

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