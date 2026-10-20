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    Эксперт по ЖКХ Бондарь рассказал, как получить компенсацию за болезнь из-за холода дома

    Специалист по ЖКХ Бондарь: плата снизится за лишние часы без отопления

    Если отсутствие тепла в квартире привело к болезни или порче имущества, жильцы вправе требовать возмещения убытков и морального вреда. Для этого нужны доказательства, рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, сообщает RT.

    По словам Бондаря, постановление правительства России № 354 допускает отключение отопления суммарно не более чем на 24 часа в месяц. При аварии сроки ремонта зависят от температуры в квартире.

    При температуре выше +16 °C коммунальщики должны восстановить тепло за 16 часов подряд, при +12…+16 °C — за восемь часов. Если температура опустилась ниже +12 °C, срок составляет четыре часа.

    За каждый час сверх допустимого перерыва плата за отопление снижается на 0,15%. Бондарь отметил, что перерасчет, как правило, не происходит автоматически: жильцам нужно сразу сообщить о проблеме в аварийную службу управляющей компании.

    Эксперт рекомендовал узнать номер заявки и фамилию диспетчера, а также продублировать обращение в приложении «Госуслуги.Дом».

    Для требования компенсации за ущерб или болезнь необходимо собрать доказательства: заключение независимой экспертизы повреждений, медицинские справки, чеки на лекарства и оплату врачей.

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