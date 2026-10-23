Эксперт по ЖКХ Бондарь призвал менять удлинители каждые пять-шесть лет

Бытовые удлинители необходимо менять каждые пять-шесть лет из-за риска короткого замыкания и пожара. Об этом «Газете.Ru» сообщил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, средний срок службы таких приборов составляет пять-шесть лет, но при постоянных нагрузках изоляция портится быстрее. Со временем контакты внутри розеточного блока ослабевают и отходят от вилки. Из-за этого металл начинает нагреваться, а пластиковый корпус плавится, что может привести к возгоранию, отмеило ИА НСН.

Специалист рекомендовал выбирать сетевые фильтры среднего ценового диапазона — от 700 до 2000 рублей. Они оснащены огнестойким корпусом, толстым проводом и предохранителем для защиты от перегрузок сети. При этом крупную бытовую технику вроде холодильников и стиральных машин по правилам положено подключать напрямую в настенные розетки.