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    Эксперт по ЖКХ Бондарь предложил создать биржу подработок на «Госуслугах Дом»

    Фото: 360.ru

    На базе приложения «Госуслуги Дом» предложили создать биржу подработок, где россияне смогут получать деньги за уборку придомовых территорий. С инициативой выступил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с 360.ru.

    По его мнению, денежное вознаграждение может стать альтернативой скидкам на жилищно-коммунальные услуги за участие в субботниках. При этом возможность заработать не должна ограничиваться днями проведения общественных акций.

    «Я бы предложил в рамках „Госуслуг Дом“, ГИС ЖКХ, сделать своеобразную биржу услуг, где каждый житель мог бы получать настоящие деньги за выполненную работу», — рассказал Бондарь.

    Эксперт пояснил, что управляющие компании могли бы размещать в системе заявки на уборку территорий. Выполнять такие задания, в частности, могли бы пенсионеры и студенты.

    Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил поощрять участников субботников скидками на ЖКУ в размере 10–20%.

    Как сегодня организуют субботники — подробнее в материале 360.ru.

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