Эксперт по ЖКХ Бондарь предложил создать биржу подработок на «Госуслугах Дом»
На базе приложения «Госуслуги Дом» предложили создать биржу подработок, где россияне смогут получать деньги за уборку придомовых территорий. С инициативой выступил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с 360.ru.
По его мнению, денежное вознаграждение может стать альтернативой скидкам на жилищно-коммунальные услуги за участие в субботниках. При этом возможность заработать не должна ограничиваться днями проведения общественных акций.
«Я бы предложил в рамках „Госуслуг Дом“, ГИС ЖКХ, сделать своеобразную биржу услуг, где каждый житель мог бы получать настоящие деньги за выполненную работу», — рассказал Бондарь.
Эксперт пояснил, что управляющие компании могли бы размещать в системе заявки на уборку территорий. Выполнять такие задания, в частности, могли бы пенсионеры и студенты.
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил поощрять участников субботников скидками на ЖКУ в размере 10–20%.
Как сегодня организуют субботники — подробнее в материале 360.ru.