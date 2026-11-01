Сегодня 19:26 Уборка двора в обмен на скидку. Как в России предложили изменить правила субботников Фото: 360.ru Эксклюзив

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Участие в субботниках предложили поощрять скидками на жилищно-коммунальные услуги. Предполагается, что жители смогут уменьшить платежи на 10-20%, если подтвердят свою работу фотографиями. Однако остаются вопросы, кто будет компенсировать скидки, как оценивать вклад каждого участника и не придется ли жильцам фактически выполнять обязанности управляющих компаний. Как сегодня организуют субботники и поможет ли материальное вознаграждение привлечь новых участников — разбирался 360.ru.

Что предложили в Госдуме Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил предоставлять гражданам скидки на жилищно-коммунальные услуги за участие в субботниках и благоустройстве общественных территорий. Как сообщил ТАСС, размер поощрения может составить от 10 до 20% от суммы платежей. Для подтверждения участия предлагается использовать фотоотчеты, которые жители смогут направлять через портал «Госуслуги». Проверку выполненных работ предполагается возложить на муниципальные органы.

Фото: 360.ru

«Если каждый житель квартиры принимает участие в развитии своего маленького района, своего дома, своего подъезда, своего этажа в крайних случаях, помогает его украсить, подштукатурить, где-то подкрасить. Если бы каждый человек занимался такой активностью, его нужно было бы поощрить. Как его можно было бы поощрить? Скидками на услуги ЖКХ. Очень удобно, через систему мониторинга — у нас камеры повсюду», — сказал Чернышов.

Интересно Как появились субботники в России Традиции субботников в России более ста лет. Первый из них состоялся 12 апреля 1919 года в железнодорожном депо Москва-Сортировочная. Тогда 15 рабочих добровольно остались после смены и за десять часов бесплатно отремонтировали три паровоза. Инициативу подхватили другие железнодорожники. Уже 10 мая 1919 года массовый субботник на Московско-Казанской железной дороге собрал 205 человек. Год спустя, 1 мая 1920 года, прошел первый Всероссийский субботник, собравший около 15 миллионов участников. К акции присоединился Владимир Ленин, который несколько часов переносил бревна в Кремле. Впоследствии субботники стали массовой практикой в СССР. Школьники, студенты и работники предприятий убирали улицы и дворы, благоустраивали парки, высаживали деревья и участвовали в строительных работах.

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с 360.ru выделил два основных формата проведения субботников: корпоративные мероприятия и уборку, которую организуют жители либо управляющие организации. При таком подходе, считает эксперт, управляющая компания сможет уменьшить расходы на уборку, а житель — получить вознаграждение за свой труд. «Управляющая компания как коммерческая организация не понесла затраты на уборку. Это сделал житель. И соответственно, цена снизилась пропорционально приложенным усилиям. Как считать — другой вопрос. На мой взгляд, должна быть очень сложная и справедливая система», — отметил он.

Интересно Кто сегодня организует субботники В современной России субботники проводят органы власти, предприятия, управляющие компании и сами жители. Участники убирают мусор, листву, приводят в порядок дворы, парки и скверы, высаживают деревья и благоустраивают общественные пространства. В 2026 году основной Всероссийский субботник состоялся 25 апреля. Программа мероприятий в регионах охватывала период с 18 апреля по 3 мая. В Московской области для участников создавали специальные карты с местами проведения уборок и пунктами выдачи инвентаря.

Как избежать фиктивных фотоотчетов Еще один вопрос касается подтверждения выполненных работ. В предложении Бориса Чернышова предусмотрена отправка фотографий через «Госуслуги» с последующей проверкой муниципальными органами.

Здесь я бы делал строгую привязку именно к государственной системе — ГИС ЖКХ, «Госуслугам Дом», потому что доступ есть только у собственника. Соответственно, убираться должен только собственник. И только у него должен быть доступ к размещению подобного отчета. Дмитрий Бондарь Общественный деятель, эксперт по ЖКХ

По его мнению, такой механизм позволит снизить вероятность фальсификаций, в том числе ситуаций, когда вместо собственника работу выполняет другой человек, а скидку получает владелец квартиры.

Фото: 360.ru

При этом, по словам Бондаря, добровольный характер подобных мероприятий соблюдается не всегда. «К сожалению, встречаются случаи, когда на субботник выводят в добровольно-принудительном порядке. Мне такое встречалось именно в организациях. В выходной день вывозят людей на пару часов, чтобы они прибирали. Иногда даже без оплаты», — отметил он.

Интересно Работодатель не вправе применять дисциплинарные взыскания или увольнять сотрудников за отказ от участия в субботнике, если такая работа не предусмотрена трудовым договором. Это ранее разъяснила Федеральная служба по труду и занятости.

Смогут ли скидки привлечь больше участников Дмитрий Бондарь положительно оценил идею материального поощрения участников субботников.

Мне кажется, было бы полезно не только давать скидки на оплату коммунальных услуг либо содержание и текущий ремонт дома. Я бы предложил в рамках «Госуслуг Дом», ГИС ЖКХ сделать своеобразную биржу услуг, где каждый житель мог бы получать настоящие деньги за выполненную работу. Дмитрий Бондарь

По его задумке, управляющие организации могли бы размещать в государственной системе задания, доступные жителям многоквартирных домов.

Например, человек на пенсии или студент мог бы зайти в государственную систему, увидеть запрос на уборку, не обязательно во время субботника, а в любой месяц, выйти на такую подработку, получить реальные деньги и потом в том числе потратить их на коммунальные услуги. Дмитрий Бондарь

Кто должен оплачивать работу жителей Вопрос финансирования скидок связан с тем, что собственники квартир уже оплачивают содержание придомовой территории. В состав соответствующих работ входит и уборка дворов, которую должны обеспечивать управляющие организации. «Человек в этом месяце оплатил полную стоимость содержания и текущего ремонта. Это как раз те деньги, которые в том числе идут на уборку придомовой территории. Он вышел, убрал листву и уже в следующем месяце получил платежку меньше», — объяснил эксперт.