Эксперт по ЖКХ Бондарь заявил, что вывоз снега из двора возможен только с согласия жильцов

Добавлять в квитанцию отдельную строку за вывоз снега управляющая организация не имеет права без решения общего собрания собственников. Об этом в беседе с RT рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, уборка и вывоз снега — разные процессы.

«Обычная очистка тротуаров, сдвигание сугробов в сторону и борьба с гололедом входят в обязательные работы», — пояснил эксперт.

Эти работы уже оплачены в составе фиксированной ежемесячной платы за содержание жилья. А вот погрузка собранного снега в самосвалы и транспортировка на полигоны в обязательный федеральный реестр не входит.

Если в платежке появилась неизвестная графа, а собрание не проводилось, плату можно считать необоснованной. Эксперт советует запросить в управляющей компании протокол голосования. При его отсутствии нужно подать жалобу в Государственную жилищную инспекцию с просьбой выдать предписание об исключении лишней строки и возврате денег.