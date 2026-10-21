Эксперт по ЖКХ Бондарь предупредил, что УК грозит штраф до 300 тысяч рублей за грязные подъезды

Управляющую компанию могут оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей за отсутствие уборки в подъездах. Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, как жильцам добиться устранения нарушений, сообщает Москва 24 .

Уборку общих помещений жильцы оплачивают ежемесячно — обычно она входит в строку квитанции «текущее содержание». Бондарь призвал не оставлять без внимания пыль и мусор в подъездах.

Для подтверждения нарушений нужно снять замусоренные лестницы, грязные подоконники и переполненные урны у входа. На фото и видео должны отображаться дата и точное время съемки. Номера квартир или вывеска с адресом помогут подтвердить место.

Если управляющая компания игнорирует жалобы, следует обратиться в государственную жилищную инспекцию и приложить собранные материалы.

В претензии можно сослаться на статью 161 Жилищного кодекса РФ о безопасных и благоприятных условиях проживания. Постановление правительства РФ № 290 определяет минимальный перечень обязательных работ по дому, включая сухую и влажную уборку.

Директору компании отдельно может грозить штраф от 50 до 100 тысяч рублей либо дисквалификация на срок до трех лет, добавил эксперт.