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    Эксперт по ЖКХ Бондарь предупредил, что УК грозит штраф до 300 тысяч рублей за грязные подъезды

    Управляющую компанию могут оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей за отсутствие уборки в подъездах. Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, как жильцам добиться устранения нарушений, сообщает Москва 24.

    Уборку общих помещений жильцы оплачивают ежемесячно — обычно она входит в строку квитанции «текущее содержание». Бондарь призвал не оставлять без внимания пыль и мусор в подъездах.

    Для подтверждения нарушений нужно снять замусоренные лестницы, грязные подоконники и переполненные урны у входа. На фото и видео должны отображаться дата и точное время съемки. Номера квартир или вывеска с адресом помогут подтвердить место.

    Если управляющая компания игнорирует жалобы, следует обратиться в государственную жилищную инспекцию и приложить собранные материалы.

    В претензии можно сослаться на статью 161 Жилищного кодекса РФ о безопасных и благоприятных условиях проживания. Постановление правительства РФ № 290 определяет минимальный перечень обязательных работ по дому, включая сухую и влажную уборку.

    Директору компании отдельно может грозить штраф от 50 до 100 тысяч рублей либо дисквалификация на срок до трех лет, добавил эксперт.

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