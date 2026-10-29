Эксперт по ЖКХ Бондарь предупредил о штрафе за подключение теплого пола к общим трубам

Самовольная установка водяного теплого пола с подключением к общедомовым сетям может обернуться штрафом и требованием убрать систему за свой счет. Об этом рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, сообщает RT .

По словам Бондаря, подключение теплого пола к общим трубам отопления или горячей воды меняет работу инженерной сети многоквартирного дома. Такие работы считаются переустройством.

Эксперт пояснил, что вода остывает в стяжке пола и поступает в другие квартиры уже прохладной. В результате жильцы верхних или нижних этажей могут почувствовать холод в комнатах. Региональные правила могут прямо запрещать подобное подключение, а получить разрешение в обычном доме почти невозможно.

За самовольное изменение системы отопления жилищная инспекция может назначить штраф от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей. Кроме того, собственнику могут предписать вернуть все в прежнее состояние за свой счет.

Электрический теплый пол, по словам Бондаря, установить проще: кабель или пленка под ламинатом не меняют планировку и общие коммуникации. Согласовывать такие работы как перепланировку не требуется, однако необходимо учитывать ограничения электрической сети дома.