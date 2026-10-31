Депутат раскрыл россиянам простой способ экономить на ЖКУ

В Госдуме посоветовали сменить лампы в квартире на светодиодные ради экономии

Председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Дмитрий Свищев рассказал о простых способах сократить коммунальные платежи. Парламентария процитировало РИА «Новости» .

Политик посоветовал россиянам сменить лампы накаливания в квартире на светодиодные аналоги. И начать использовать технику высокого класса энергоэффективности.

Такие шаги, по версии Свищева, могут позволить уменьшить итоговый чек за электричество примерно на 30-40%.

Российское Минэкономразвития подсчитывало, что почти 30% электричества россияне тратят именно на освещение квартиры.

При этом светодиодные лампы (LED) снижают расход электроэнергии за счет высокого коэффициента полезного действия. Обычная лампа накаливания преобразует в свет только 5–10% энергии, остальные 90–95% уходят в бесполезный нагрев спирали.

Светодиод пропускает ток через полупроводник и напрямую переводит до 90% электричества в световое излучение.

Кроме того, отметил депутат, российские власти ввели государственную поддержку энергоэффективности. В некоторых регионах страны от местных муниципалитетов можно получить дополнительную выплату за утепление фасадов, или замены окон на более плотные.

В ряде случаев проблема с высоким чеком за электричество может быть связана со счетчиком. Этот прибор нуждается в периодической проверки, если дата просрочена, электроэнергия будет подсчитываться по общему нормативу.

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