Эксперт по ЖКХ Бондарь рассказал о последствиях чрезмерного расхода электричества

Чрезмерный расход электроэнергии в квартире может обернуться более крупной суммой в квитанции, а использование электричества в коммерческих целях грозит доплатой по коммерческим расценкам. Об этом сообщил «Газете.Ru» рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Если будет доказано, что электричество тратилось на предпринимательскую деятельность, гражданина обяжут доплатить разницу, заявил Бондарь. Примером такой ситуации может стать квартира, где объемы потребления внезапно вырастают до уровня небольшой швейной фабрики или автосервиса, работающих круглосуточно. Отключение электроэнергии возможно из-за долга, превышающего сумму двух месячных плат по нормативу, а также при аварийной ситуации в проводке или выявлении подключения в обход прибора учета, пишет НСН.

Ранее юрист Михаил Пирогов заявил, что при выходе бытовой техники из-за скачков напряжения или резкого отключения электроэнергии граждане имеют право на возмещение ущерба.