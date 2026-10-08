Россиянка вышла из комы и заговорила на древнерусском языке

В Таиланде впавшая в кому россиянка заговорила на древнерусском

В Таиланде жительница Томска после выхода из комы заговорила на древнерусском языке. Об этом сообщило издание aif.ru .

Женщина стала героиней шоу «Малахов» на телеканале «Россия 1», где рассказала, что год назад на отдыхе в Таиланде она поскользнулась в бассейне. Во время падения томичка ударилась о бортик, получив серьезную травму и впала в кому.

Когда она пришла в сознание, то заговорила на древнерусском языке. Среди слов, которые она употребляла, прозвучали «родцы» (вероятно, слово «родець» — «родственник») и «ланочки» (это уменьшительно-ласкательное от слова «ланка» — «самка оленя»).

Позже в больницу приехала мать женщины, но она ее не узнала. Память стала возвращаться постепенно, но даже спустя год после травмы полностью не восстановилась. Женщина пока не может работать.

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