Фейк: в Ярославской области повысят плату за ЖКХ на 18% из-за ремонта

Сообщения о повышении платы за ЖКХ на 18% в Ярославской области опровергли

В Сети стали появляться сообщения, что правительство Ярославской области якобы выпустило постановление о дополнительном повышении платы за коммунальные услуги на 18%. Эта информация оказалась недостоверной.

Фейк

В телеграм-каналах опубликовали посты о том, что в Ярославской области с 1 октября повысили тарифы на ЖКХ на 16%, а также дополнительно ввели сбор в 18% для сбора средств для ремонта изношенных и аварийных сетей.

В качестве доказательства авторы текстов прикрепили фотографии постановления регионального правительства № 1126-п от 6 октября 2026 года.

По подсчетам одного из телеграм-каналов, после октябрьской индексации при платеже в пять тысяч рублей сумма в итоге вырастет до 6844 рублей.

Правда

На самом деле никакого дополнительного повышения тарифов на 18% в Ярославской области не планируется. Правительство региона не принимало подобных постановлений.

Документа, прикрепленного к постам в телеграм-каналах, нет на официальном портале правовой информации. На указанную в файле дату зарегистрировано постановление № 1124-п с совершенно другим содержанием. Далее нумерация переходит к более поздним актам.

Признаком подделки также является ошибка в нумерации. В фейковом документе после пункта 6 снова следует пункт 5. Также в тексте нет ссылок на правовые нормы, которые бы обосновывали введение дополнительного сбора.

Кроме того, отсутствует дата начала начислений, порядок расчета, перечень плательщиков и получатель средств. Все нормативные акты, затрагивающие обязанности граждан, официально публикуются, но этого документа в базах нет. Также стоит отметить, что предельные параметры повышения определяет федеральное правительство.

Согласно статье 157.1 ЖК РФ, не допускается повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги выше предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях образованиях (далее — предельные индексы), утвержденных высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации).

При этом установленные ограничения роста платы граждан за ЖКХ относятся к совокупному платежу за все коммунальные услуги.

В действительности с 1 октября действует плановая индексация. Ее средний индекс по области составляет 14%, а предельный по муниципалитетам — 16,1%. Дополнительного повышения еще на 18% власти не вводили.

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