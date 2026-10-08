Москвичам пообещали потепление в четверг

Синоптик Позднякова: в четверг в Москве воздух прогреется до 18 градусов

В четверг в Московском регионе будет переменная облачность, обойдется без дождей, воздух прогреется до +18 градусов. Об этом сообщила ведущий специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с РИА «Новости» .

«Сегодня погоду будет определять гребень антициклона с юга. При переменной облачности осадков не ожидается», — сказала она.

По словам синоптика, днем в столице будет +14-16 градусов, в области — +13-18. Ветер ожидается юго-западный с силой 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление окажется на уровне 751 миллиметра ртутного столба, что на 3–5 единиц превышает норму.

Ранее начальник управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра Анатолий Цыганков в беседе с 360.ru заявил, что после незначительного снижения температуры Москву и Подмосковье вновь накроет теплая волна. Хорошая погода сохранится до конца недели.