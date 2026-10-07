МВД заявило об отказе Telegram сотрудничать в борьбе с пропагандой наркотиков

Telegram отказывается работать с полицией России в борьбе с пропагандой запрещенных веществ. Об этом сообщил врио начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Кирилл Смуров на заседании президиума Общественного совета при МВД России. Его слова привел ТАСС .

Как отметил Смуров, при этом мессенджер вместе с даркнетом является тем местом, где подростков вовлекают в наркопреступления.

«Основатель Telegram, к сожалению, занимает антироссийские позиции, на наше предложение о контактах не реагирует. В основном, не считая даркнета, зачастую общение наших „подопечных“ идет именно через эту сеть», — подчеркнул он.

Недавно стало известно, что Telegram за сутки ограничил доступ к 65,7 тысячи групп и каналов. Это стало самым низким показателем с 16 августа.