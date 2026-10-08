«Хочется светлой памяти, а не мракобесия». Экстрасенс Турчин объяснил тайну могилы Кашпировского

Советский и российский психотерапевт и гипнотизер Анатолий Кашпировский прожил уникальную жизнь, спасая людей своим талантом и обладая огромным количеством профессий. Об этом на церемонии прощания с целителем в беседе с 360.ru заявил участник проекта «Битва экстрасенсов» и главный редактор журнала Top Magic Никита Турчин.

Он подчеркнул, что Кашпировский обладал талантом работать с публикой и такого больше не будет.

«Если спросить сейчас кого-нибудь из молодых ребят, кто такой Кашпировский, то не ответит никто. Знают какого-нибудь [Александра] Шепса. Для меня это удивительно», — заявил Турчин.

Участник шоу «Битва экстрасенсов» добавил, что семья сделала правильно, решив исполнить последнюю волю покойного и не раскрывать место его захоронения.

«Хочется светлой памяти, а не мракобесия на кладбище, как у нас это обычно бывает. У Вольфа Мессинга на могиле готовят и заряжают крупы, а на могилу Жанны Фриске женщины приносят крем», — пояснил Турчин.

Он признался, что не хочет для Кашпировского такой же участи.

Церемония прощания с Анатолием Кашпировским прошла в зале Троекуровского кладбища, куда приехали семья, друзья и коллеги целителя, а также те, кому он очень помог.

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