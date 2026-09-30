Эксперт по ЖКХ Бондарь предупредил о штрафе до 15 тысяч рублей за вещи в подвале

Жильцы многоквартирных домов могут хранить личные вещи в подвале или на чердаке только при соблюдении установленных правил. За самовольное использование этих помещений грозит штраф до 15 тысяч рублей, сообщает Москва 24 .

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь пояснил, что подвалы и чердаки обычно входят в состав общего имущества дома. Там проходят трубы и кабели, расположены стояки и приборы учета. При этом собственники не могут занять часть общего пространства для своих вещей даже по договоренности с соседями.

Правила противопожарного режима запрещают устраивать на чердаках и в подвалах мастерские, а также хранить там горючие материалы, старую мебель и легковоспламеняющиеся вещества. Законно размещать вещи можно в кладовых, предусмотренных проектом здания и отвечающих требованиям безопасности.

Другой вариант — подготовить проект перепланировки, согласовать его с пожарной инспекцией и местной администрацией, затем вынести вопрос на собрание собственников. По словам Бондаря, для передачи общего пространства в аренду отдельным жильцам нужны голоса не менее двух третей собственников.