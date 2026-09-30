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    Эксперт по ЖКХ Бондарь предупредил о штрафе до 15 тысяч рублей за вещи в подвале

    Жильцы многоквартирных домов могут хранить личные вещи в подвале или на чердаке только при соблюдении установленных правил. За самовольное использование этих помещений грозит штраф до 15 тысяч рублей, сообщает Москва 24.

    Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь пояснил, что подвалы и чердаки обычно входят в состав общего имущества дома. Там проходят трубы и кабели, расположены стояки и приборы учета. При этом собственники не могут занять часть общего пространства для своих вещей даже по договоренности с соседями.

    Правила противопожарного режима запрещают устраивать на чердаках и в подвалах мастерские, а также хранить там горючие материалы, старую мебель и легковоспламеняющиеся вещества. Законно размещать вещи можно в кладовых, предусмотренных проектом здания и отвечающих требованиям безопасности.

    Другой вариант — подготовить проект перепланировки, согласовать его с пожарной инспекцией и местной администрацией, затем вынести вопрос на собрание собственников. По словам Бондаря, для передачи общего пространства в аренду отдельным жильцам нужны голоса не менее двух третей собственников.

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