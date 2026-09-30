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    Получившая звание «Мать-героиня» из Коми воспитывает 10 детей

    телеграм-канал губернатора Республики Коми Ростислава Гольдштейна
    Фото: телеграм-канал губернатора Республики Коми Ростислава Гольдштейна

    Жительнице Воркуты Зинаиде Омельяненко присвоили звание «Мать-героиня», она вместе с мужем воспитывает 10 детей. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн.

    В семье Омельяненко пятеро дочерей и пятеро сыновей. Президент России Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.

    «Зинаида Владимировна с супругом Сергеем Владимировичем воспитывают десятерых детей: пять сыновей и пять дочерей. Самому старшему сыну уже 30 лет, самый младший сейчас учится в начальной школе», — сообщил Гольдштейн.

    Зинаида Омельяненко работает медсестрой в Воркутинской больнице скорой медицинской помощи. По словам губернатора, Омельяненко стала второй многодетной мамой в Коми, удостоенной звания «Мать-героиня».

    С 2027 года удостоенные звания «Мать-героиня» начнут получать выплаты в размере одного миллиона рублей автоматически. Нововведение поможет избежать лишней бюрократии, система сама начислит средства.

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