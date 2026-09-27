Россиянам рассказали, какие имена нельзя давать детям

Машаров: ребенка нельзя назвать числительным, титулом или ругательством

Российские родители свободны в выборе имени для своего новорожденного ребенка. Однако органы загса смогут зарегистрировать далеко не все возможные варианты. Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров в беседе с РИА «Новости» .

К недопустимым Машаров отнес, в частности, сочетания с числами, буквами и цифрами, а также обозначения статуса или должности.

«Например, Александр Третий, Вадим 2026, COVID-19, Княжна Ольга, Президент. <…> Запись такого имени ребенка органам ЗАГС осуществлять запрещено», — сказал он.

Член Общественной палаты также добавил, что при выборе имени нельзя использовать бранные слова и графические знаки.

Тем временем в Наро-Фоминском перинатальном центре родились мальчики, которых назвали редкими для региона именами — Кузьма и Климент.