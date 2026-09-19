Жителям Подмосковья перечислили главные опасности в лесу осенью

При прогулках в лес осенью жителям Подмосковья стоит учитывать, что там могут быть клещи и ядовитые грибы. Об этом РИА «Новости» сообщили в комитете лесного хозяйства области.

«Клещи не спят, они выползают на высокую траву и кусты в поисках последней жертвы перед спячкой — и скорее всего они будут там, где вы будете собирать поздние грибы», — отметили в пресс-службе ведомства.

Также специалисты обратили внимание на возможные перепады температур. Лесники посоветовали одеваться по погоде и брать с собой горячий чай в термосе.

Жителей Подмосковья также призвали внимательно смотреть под ноги, чтобы не провалиться в яму или не наступить на скользкие корни. В пресс-службе добавили, что в лесу есть риск перепутать съедобный гриб с ядовитым, поэтому отправляться на «тихую охоту» нужно с опытным грибником или сверяться со справочником.

Ранее эксперт по выживанию Данила Михайловский посоветовал перед походом в лес изучить местность и скачать офлайн-карту. Он рекомендовал брать заряженный телефон, фонарик, зажигалки, свисток, воду, еду и дождевик.