Средняя пенсия работающих россиян превысила 35 тысяч рублей в трех регионах

Средний размер пенсии работающих россиян в августе превысил 35 тысяч рублей в трех регионах. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Социального фонда.

Наибольшую выплату зафиксировали на Чукотке — 39 630 рублей. В Ненецком автономном округе средняя пенсия работающих пенсионеров составила 36 174 рубля, в Магаданской области — 35 070 рублей.

В целом по России средний размер пенсии работающих граждан достиг в августе 24 017 рублей. Годом ранее этот показатель составлял 21 350 рублей.

Таким образом, за год средняя выплата работающим пенсионерам увеличилась на 2 667 рублей.

В августе разрыв между максимальной и минимальной пенсией в среднем по регионам России достиг 25 тысяч рублей. Самые низкие выплаты зафиксировали в Дагестане — 18,9 тысячи рублей.