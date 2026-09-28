СК России провел семинар для сотрудников по взаимодействию со СМИ

Следственный комитет провел семинар-совещание для сотрудников, ответственных за взаимодействие со средствами массовой информации. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Свердловской области 24–25 сентября собрались 40 работников СК и Центра общественных связей ФСБ России со всей страны.

Сотрудники ДИП «Вести», «Комсомольской правды» и ТАСС рассказали правоохранителям о тонкостях подачи материала и поделились предложениями по улучшению взаимодействия.

Представители ПАО «Сбербанк» и АНО «Диалог» поделились методами противодействия дезинформации. Шеф-редакторы ООО «Фонд национального кино „Патриот“» рассказали о популяризации работы следователя.

Участники провели круглый стол и запланировали ряд мероприятий, в том числе по противодействию вовлечения подростков в совершение диверсий и терактов.

Ранее в Подольске прошел семинар-совещание по профилактике вовлечения молодежи в деструктивные и экстремистские формирования.