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    СК России провел семинар для сотрудников по взаимодействию со СМИ

    Фото: Пресс-служба Следственного комитета

    Следственный комитет провел семинар-совещание для сотрудников, ответственных за взаимодействие со средствами массовой информации. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

    В Свердловской области 24–25 сентября собрались 40 работников СК и Центра общественных связей ФСБ России со всей страны.

    Сотрудники ДИП «Вести», «Комсомольской правды» и ТАСС рассказали правоохранителям о тонкостях подачи материала и поделились предложениями по улучшению взаимодействия.

    Представители ПАО «Сбербанк» и АНО «Диалог» поделились методами противодействия дезинформации. Шеф-редакторы ООО «Фонд национального кино „Патриот“» рассказали о популяризации работы следователя.

    Участники провели круглый стол и запланировали ряд мероприятий, в том числе по противодействию вовлечения подростков в совершение диверсий и терактов.

    Ранее в Подольске прошел семинар-совещание по профилактике вовлечения молодежи в деструктивные и экстремистские формирования.

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    IMAGO/Zoonar.com/Roman Budnikov