Россияне назвали лучший возраст для смены профессии

Совместное исследование «Одноклассников» и «Работы.ру» показало, в каком возрасте жители России готовы начать работать в новой сфере. Эксперты также выяснили, какие именно условия и ресурсы необходимы людям для таких решительных шагов в карьере.

По мнению 42% участников опроса, менять профессию лучше всего в возрасте от 30 до 39 лет — этот период респонденты назвали самым удачным. 19% опрошенных проголосовали за 25–29 лет, а еще 18% считают смену направления наиболее реалистичной в 40–49 лет.

Среди участников исследования старше 40 лет — 46% тех, кто уже менял профессию. У 54% опрошенных такого опыта не было.

После 40 россияне становятся более решительными. Так, если работа перестанет их устраивать, 58% респондентов сменят профессию без колебаний. Еще 31% скорее готовы пойти на такой шаг. Ключевые условия для кардинальных перемен в этом возрасте — стабильный доход и финансовая безопасность.

В «Одноклассниках» отметили, что фиксируют рост интереса к авторскому контенту на фоне готовности россиян к профессиональным переменам. Пользователи все чаще рассматривают ведение блогов как способ дополнительного заработка и самореализации.