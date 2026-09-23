В Якутии ввели режим повышенной готовности после пожара на НГРЭС

В Нерюнгринском районе ввели режим повышенной готовности после пожара на ГРЭС

Власти Нерюнгринского района Якутии перевели территорию в режим повышенной готовности после пожара на Нерюнгринской ГРЭС. Об этом на платформе «Макс» сообщил глава района Максим Терещенко.

«Со вторника введен режим „Повышенная готовность“. Нахожусь на связи с главой Якутии Айсеном Николаевым, руководством правительства», — написал он.

Возгорание на станции произошло 22 сентября. Огонь повредил трансформаторную подстанцию и кабельные полуэтажи на площади 90 квадратных метров. По данным МЧС, пострадал работник 1993 года рождения. Предварительно причиной происшествия мог стать аварийный режим работы электрооборудования.

После аварии специалисты восстановили энергоснабжение потребителей с помощью резервных источников. Работы по устранению последствий продолжаются. Дальневосточная генерирующая компания сообщала, что поставки электро- и теплоэнергии потребителям района идут без ограничений.