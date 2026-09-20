Более 2 тысяч звонков поступило в «Службу заботы» на выборах в Подмосковье

В «Службу заботы» на выборах в Подмосковье обратились более двух тысяч человек. Об этом сообщил секретарь Мособлизбиркома Руслан Фурс на брифинге в Центре общественного наблюдения.

«На „Службу заботы“ за два дня поступило более 2000 звонков. Самые популярные вопросы связаны с адресами УИК, голосованием через систему ДЭГ или на дому», — отметил он.

По его словам, выборы ежедневно освещают свыше 240 представителей СМИ, процедуру голосования помогают обеспечивать около двух тысяч волонтеров.

К 12:00 20 сентября явка на выборах в Подмосковье достигла 42,04%, через систему ДЭГ проголосовали 86,59% избирателей. Выборы проходят с 18 по 20 сентября. Жители Московской области голосуют не только за депутатов Государственной, но и областной думы.