Стало известно, где похоронят легендарного джазмена Козлова
Прощание с Алексеем Козловым пройдет 30 сентября на Троекуровском кладбище
Церемония прощания с джазовым музыкантом Алексеем Козловым состоится во вторник, 30 сентября. Мероприятие пройдет на Троекуровском кладбище, сообщило РИА «Новости».
Смерть саксофониста стала тяжелым ударом для музыкального сообщества. Певица Лариса Долина назвала артиста выдающимся мастером и вспомнила их успешные совместные проекты. Музыкант Игорь Бутман счел отечественный джаз «осиротевшим».
Алексей Козлов умер 25 сентября. Он был одним из пионеров советского джаз-рока. В 1973 году он основал легендарный джаз-рок ансамбль «Арсенал», о творчестве Козлова писали российские романисты и американские историки.
Созданный Козловым московский джаз-клуб на Маросейке неоднократно признавали одной из лучших концертных площадок страны.
В 2019 году заведение признали и лучшей джаз-сценой всего мира — ему уступили клубы в Нью-Йорке и Лондоне. В день прощания с мастером концертный зал работать не будет.