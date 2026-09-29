Стало известно, где похоронят легендарного джазмена Козлова

Церемония прощания с джазовым музыкантом Алексеем Козловым состоится во вторник, 30 сентября. Мероприятие пройдет на Троекуровском кладбище, сообщило РИА «Новости» .

Смерть саксофониста стала тяжелым ударом для музыкального сообщества. Певица Лариса Долина назвала артиста выдающимся мастером и вспомнила их успешные совместные проекты. Музыкант Игорь Бутман счел отечественный джаз «осиротевшим».

Алексей Козлов умер 25 сентября. Он был одним из пионеров советского джаз-рока. В 1973 году он основал легендарный джаз-рок ансамбль «Арсенал», о творчестве Козлова писали российские романисты и американские историки.

Созданный Козловым московский джаз-клуб на Маросейке неоднократно признавали одной из лучших концертных площадок страны.

В 2019 году заведение признали и лучшей джаз-сценой всего мира — ему уступили клубы в Нью-Йорке и Лондоне. В день прощания с мастером концертный зал работать не будет.