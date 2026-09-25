Члены УИК в Амурской области спасли китайца после ДТП

Памфилова рассказала о спасении китайца членами УИК в Амурской области

Во время выборов работники избирательной комиссии спасли гражданина Китая, машина которого улетела в кювет. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии, приуроченном к утверждению итогов выборов депутатов Госдумы.

Она обратила внимание на человечное отношение обходчиков к гражданам во время голосования.

«В Амурской области при проведении досрочного голосования в труднодоступной местности члены УИК ехали, обнаружили в кювете автомобиль», — рассказала Памфилова.

Внутри машины был китаец. В итоге ему помогли вылезти и доехать до населенного пункта. Председатель ЦИК отметила, что похожих случаев было немало. Сотрудники комиссии вытаскивали застрявшие в грязи машины, спасали животных и помогали людям с инсультом. Обходчики даже кололи дрова и копали картошку для избирателей.

ЦИК утвердил результаты выборов депутатов Государственной думы девятого созыва. Голосование состоялось с 18 по 20 сентября вместе с другими избирательными кампаниями.