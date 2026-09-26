360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Полнолуние не время для посадок? Что говорится в лунном календаре и есть ли в этом доля правды

    IMAGO/Zoonar.com/Anastasiia Yani/www.imago-images.de
    Фото: IMAGO/Zoonar.com/Anastasiia Yani/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

    В 19:49 субботы, 26 сентября, наступит пик полнолуния. Согласно лунному календарю, это неблагоприятное время для посевов, посадок и пересадки растений. Почему так считается и чем лучше заняться вместо этого — в материале 360.ru.

    Почему нельзя сажать и пересаживать растения? Мнение астролога

    Лунный календарь гласит: 26 сентября не стоит принимать кардинальные решения, совершать импульсивные поступки, а также сеять и сажать любые культуры, пересаживать растения и тревожить их корни. Рекомендуется посвятить субботу спокойному отдыху и ни с кем не конфликтовать.

    Этот совет скорее вдохновляет, особенно после напряженной рабочей недели, да и резкие решения в какой бы то ни было день — всегда риск. А вот совет, касающийся растений, вызывает недоумение.

    Фото: РИА «Новости»

    «Лунный посевной календарь основан на многовековых наблюдениях за поведением растений. И эти наблюдения указывают на то, что полнолуние — неблагоприятный день для посевов и посадок», — подтвердил 360.ru астролог Борис Зак.

    По его словам, нарушение рекомендации чревато плохим урожаем.

    Во время полнолуния соки растений поднимаются вверх, в стебель, то есть уходят от корней. Корни ослабевают, что критично сказывается на только что посаженных культурах. Энергия, которая должна идти на укоренение, ослабевает. Соки уходят в листья и ботву, а не в плоды, что приводит в результате к скудному урожаю.

    Борис Зак

    Профессиональный таролог и астролог

    Собеседник 360.ru добавил, что в полнолуние растения становятся более привлекательными для вредителей, что приводит к их порче.

    Может ли Луна влиять на растения? Ответ агронома

    У агронома Елизаветы Тихоновой точка зрения совершенно иная. Она подтвердила, что Луна теоретически способна воздействовать на растения, но это точно не тот случай.

    Фото: РИА «Новости»

    «Луна является магнитом, который притягивает к себе воду, когда она есть в растении. Это неисследованный вопрос, но, может быть, это играет роль в период, когда идет активное нарастание тканей [растения]. Но Луна светит ночью. В это время все растения спят, а не фотосинтезируют. Вода не движется», — констатировала Тихонова в беседе с 360.ru.

    Она добавила, что осенью растения спят. Разве что у яблони идет закладка цветочных и вегетативных почек и листья еще зеленые. Да и сажать и сеять особенно нечего.

    Некоторые деревья вообще сбросили листву. Как может влиять Луна, если у растений нет даже листьев? Листья — это то, что поднимает влагу через корни. Корни сами по себе ничего сосать не могут.

    Елизавета Тихонова

    Агроном

    Что на самом деле влияет на растения — это тепло и солнце: сокодвижение весной начинается, как только нагреваются почки. Стоит произойти заморозкам, как оно останавливается.

    «Сколько раз слышала: „Я посадила на полную Луну, на нарастающую…“ Из народного опыта: в полнолуние и новолуние только психи с ума сходят, на растения это не влияет никак, тем более если они сбросили лист», — подчеркнула Тихонова.

    Что можно делать с растениями даже в полнолуние

    Зак указал на то, что в целом занятия земледелием в полнолуние не противопоказаны.

    «Само полнолуние, а также два-три дня до и после него — это благоприятный период для прополки, рыхления почвы и борьбы с вредителями. Они проявляют особую активность к посадкам, и их легче заметить и уничтожить», — рассказал он.

    Астролог также посоветовал собирать лекарственные травы, поскольку их дополнительно насыщает приток соков растений к листьям. По его словам, собранные в полнолуние плоды будут особенно сочными и полезными: в них уйдет часть соков.

    Кроме того, можно проводить обрезку и прищипывание: считается, что в полнолуние деревья и кусты быстрее восстановятся.

    Тихонова констатировала, что сейчас — идеальный момент для перекопки огорода на полный штык или — для владельцев трактора с плугом — перепашки на 28 сантиметров глубины. Сорняки, попадающие в землю, будут гнить там зимой.

    Фото: РИА «Новости»

    Крупные комья земли не нужно разбивать — они должны промерзать или остывать, чтобы погибали боящиеся холода вредители.

    Кроме того, наступает идеальное время для пересадок: растения в полусне. Агроном посоветовала при пересадке «ошмыгнуть» (удалить скользящим движением руки вдоль побега) листья, двигаясь вверх по ветке — не вниз, чтобы не повредить почки, — или остричь их.

    Растения с открытой корневой системой, не выращенные в горшке, надо сажать без листвы.

    «Октябрь — прекрасное время для пересадок. Там все уже без листвы, в глубоком сне. Обрезай растение, сажай, пересаживай — оно спит. Главное — поменьше повреждать корневую систему, потому что земля-то еще не остыла, а корневая система будет расти примерно до 10 декабря», — добавила Тихонова.

    Что касается посевов, то этим под зиму лучше не заниматься: с большой вероятностью все посадки «задушат сорняки».

    До 4 октября стоит убрать овощи, до ноября — капусту.

    Читайте также

    Астрофизик Чумаков посоветовал наблюдать полнолуние 26 сентября после 21:00

    Астроном Бурмистров уточнил, что 1 октября ожидается пик звездопада Дневные Секстантиды

    Астроном Киселев разъяснил, как Венера могла поглотить свой спутник

    На Луне нашли новый гигантский кратер

    Невролог Ткачев оценил результаты исследования 2026 года о «лунной мигрени»

    Астроном раскрыл, когда Плутон станет пригодным для жизни людей

    JHUAPL/SwR/Global Look Press

    Названа дата начала астрономической осени в 2026 году

    Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Прошедшую по Земле тень Луны во время затмения сняли из космоса

    NASA