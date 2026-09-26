Сегодня 05:00 Полнолуние не время для посадок? Что говорится в лунном календаре и есть ли в этом доля правды Фото: IMAGO/Zoonar.com/Anastasiia Yani/www.imago-images.de / www.globallookpress.com Эксклюзив

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В 19:49 субботы, 26 сентября, наступит пик полнолуния. Согласно лунному календарю, это неблагоприятное время для посевов, посадок и пересадки растений. Почему так считается и чем лучше заняться вместо этого — в материале 360.ru.

Почему нельзя сажать и пересаживать растения? Мнение астролога

Лунный календарь гласит: 26 сентября не стоит принимать кардинальные решения, совершать импульсивные поступки, а также сеять и сажать любые культуры, пересаживать растения и тревожить их корни. Рекомендуется посвятить субботу спокойному отдыху и ни с кем не конфликтовать. Этот совет скорее вдохновляет, особенно после напряженной рабочей недели, да и резкие решения в какой бы то ни было день — всегда риск. А вот совет, касающийся растений, вызывает недоумение.

Фото: РИА «Новости»

«Лунный посевной календарь основан на многовековых наблюдениях за поведением растений. И эти наблюдения указывают на то, что полнолуние — неблагоприятный день для посевов и посадок», — подтвердил 360.ru астролог Борис Зак. По его словам, нарушение рекомендации чревато плохим урожаем.

Во время полнолуния соки растений поднимаются вверх, в стебель, то есть уходят от корней. Корни ослабевают, что критично сказывается на только что посаженных культурах. Энергия, которая должна идти на укоренение, ослабевает. Соки уходят в листья и ботву, а не в плоды, что приводит в результате к скудному урожаю. Борис Зак Профессиональный таролог и астролог

Собеседник 360.ru добавил, что в полнолуние растения становятся более привлекательными для вредителей, что приводит к их порче.

Может ли Луна влиять на растения? Ответ агронома

У агронома Елизаветы Тихоновой точка зрения совершенно иная. Она подтвердила, что Луна теоретически способна воздействовать на растения, но это точно не тот случай.

Фото: РИА «Новости»

«Луна является магнитом, который притягивает к себе воду, когда она есть в растении. Это неисследованный вопрос, но, может быть, это играет роль в период, когда идет активное нарастание тканей [растения]. Но Луна светит ночью. В это время все растения спят, а не фотосинтезируют. Вода не движется», — констатировала Тихонова в беседе с 360.ru. Она добавила, что осенью растения спят. Разве что у яблони идет закладка цветочных и вегетативных почек и листья еще зеленые. Да и сажать и сеять особенно нечего.

Некоторые деревья вообще сбросили листву. Как может влиять Луна, если у растений нет даже листьев? Листья — это то, что поднимает влагу через корни. Корни сами по себе ничего сосать не могут. Елизавета Тихонова Агроном

Что на самом деле влияет на растения — это тепло и солнце: сокодвижение весной начинается, как только нагреваются почки. Стоит произойти заморозкам, как оно останавливается. «Сколько раз слышала: „Я посадила на полную Луну, на нарастающую…“ Из народного опыта: в полнолуние и новолуние только психи с ума сходят, на растения это не влияет никак, тем более если они сбросили лист», — подчеркнула Тихонова.

Что можно делать с растениями даже в полнолуние

Зак указал на то, что в целом занятия земледелием в полнолуние не противопоказаны. «Само полнолуние, а также два-три дня до и после него — это благоприятный период для прополки, рыхления почвы и борьбы с вредителями. Они проявляют особую активность к посадкам, и их легче заметить и уничтожить», — рассказал он. Астролог также посоветовал собирать лекарственные травы, поскольку их дополнительно насыщает приток соков растений к листьям. По его словам, собранные в полнолуние плоды будут особенно сочными и полезными: в них уйдет часть соков. Кроме того, можно проводить обрезку и прищипывание: считается, что в полнолуние деревья и кусты быстрее восстановятся. Тихонова констатировала, что сейчас — идеальный момент для перекопки огорода на полный штык или — для владельцев трактора с плугом — перепашки на 28 сантиметров глубины. Сорняки, попадающие в землю, будут гнить там зимой.

Фото: РИА «Новости»

Крупные комья земли не нужно разбивать — они должны промерзать или остывать, чтобы погибали боящиеся холода вредители. Кроме того, наступает идеальное время для пересадок: растения в полусне. Агроном посоветовала при пересадке «ошмыгнуть» (удалить скользящим движением руки вдоль побега) листья, двигаясь вверх по ветке — не вниз, чтобы не повредить почки, — или остричь их. Растения с открытой корневой системой, не выращенные в горшке, надо сажать без листвы. «Октябрь — прекрасное время для пересадок. Там все уже без листвы, в глубоком сне. Обрезай растение, сажай, пересаживай — оно спит. Главное — поменьше повреждать корневую систему, потому что земля-то еще не остыла, а корневая система будет расти примерно до 10 декабря», — добавила Тихонова. Что касается посевов, то этим под зиму лучше не заниматься: с большой вероятностью все посадки «задушат сорняки». До 4 октября стоит убрать овощи, до ноября — капусту.