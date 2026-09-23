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    Дипломат из КНР Фэн Литао поблагодарил Московский зоопарк за заботу о панде Катюша

    Советник-посланник посольства КНР в России Фэн Литао назвал панду Катюшу коренной москвичкой и поблагодарил сотрудников Московского зоопарка за заботу о ней и ее родителях, сообщает Life.ru.

    Фэн Литао несколько раз посещал зоопарк и видел Катюшу, а также ее родителей Жуи и Диндин. По словам дипломата, российские специалисты обеспечивают пандам уход и регулярно поставляют свежий бамбук.

    Катюша стала первой большой пандой, родившейся в России. 24 августа ей исполнилось три года. Зоопарк держит ее под постоянным наблюдением в рамках российско-китайской программы сохранения больших панд. Ранее сообщалось, что зоопарк ведет переговоры с Китаем о возможности оставить Катюшу в России.

    Дипломат поговорил с Life.ru 22 сентября на мероприятии «Великолепная Сычуань — благодатный край» в Москве. Там представили туристические маршруты провинции Сычуань и «Панда-экспресс». Организации России и Китая заключили соглашения о сотрудничестве в туризме, культуре и медиакоммуникациях.

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