Россиянам рассказали, у кого вырастут пенсии в октябре

Финансист Балынин: пенсии россиян старше 80 лет повысят до 19 169 руб. в октябре

Россияне, которым в сентябре исполнится 80 лет, смогут получить в октябре повышенную фиксированную выплату в составе пенсии. Прибавки запланированы также для инвалидов первого группы, бывших военных и силовиков, рассказал РИА «Новости» доцент кафедры общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«С 1 октября ожидается увеличение предварительно на 4% пенсий у тех, кто их получает по линии Минобороны России, МВД России, ФСБ России, ФСИН России и ряда других органов государственной власти», — сказал он.

Финансист добавил, что в следующем месяцы также увеличат выплаты пенсионерам, отметившим в сентябре 80 лет. Им удвоят фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Она составит 19 169 рублей.

Балынин отметил, что повышенные фиксированные выплаты также получат инвалиды первой группы. Кроме того, им, как и пенсионерам старше 80 лет, положены надбавки за уход. Гражданам увеличат размер пенсионных выплат автоматически, без подачи заявлений.

Ранее президент Ассоциации финансовой грамотности Вениамин Каганов рассказал, что самая распространенная ошибка россиян — откладывание пенсионного плана на потом. Чем раньше человек начинает откладывать деньги, тем больше шансов получить дополнительный доход на пенсии.