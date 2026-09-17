В Госдуме предложили создать сервис для проверки медицинских блогеров
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов призвал разработать публичный цифровой сервис, позволяющий проверять квалификацию медицинских блогеров. Об этом сообщил ТАСС.
Депутат обратился к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с просьбой рассмотреть возможность ввести в стране верификацию медицинских блогеров. Согласно инициативе, под проверку будут попадать инфлюенсеры, которые распространяют медицинские рекомендации и позиционируют себя в качестве врачей.
Благодаря сервису пользователь сможет узнать, есть ли у блогера медицинское образование, действующая аккредитация и заявленная специализация. Для тех, кто оказывает медицинские услуги, Чернышов предложил показывать сведения о лицензии медорганизации или ИП.
Ранее в России призвали создать на «Госуслугах» единый сервис для семей с детьми-инвалидами. Партия ЛДПР выступила за то, чтобы на портале находилась вся информация о льготах и выплатах с учетом данных о ребенке.