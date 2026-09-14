В МВД перечислили признаки для распознавания созданных нейросетями дипфейков

МВД: дипфейки можно вычислить по сбоям и различным мелочам

Созданные мошенниками дипфейки можно распознать по нескольким признакам. Об этом ТАСС заявил начальник отдела по предупреждению распространения деструктивной и запрещенной информации в интернете управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России Антон Растащенов.

По его словам, чтобы выявить дипфейк, можно попросить собеседника резко повернуть головой или провести рукой. В этом случае нейросеть будет давать заметный сбой.

Также Растащенов призвал обращать внимание на такие мелочи как слишком тихий фон на видео или в голосовом сообщении.

«Чаще всего необычные фразы, которые не характерны вообще для человека, обороты, ударения, может быть где-то неправильно сделаны», — отметил представитель МВД.

Он также рекомендовал договориться с близкими о каком-то условном знаке для общения в Сети.

Ранее мошенники начали взламывать аккаунты учителей и рассылать от их имени сообщения о срочном сборе денег.