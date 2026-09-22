Центробанк зафиксировал рост инфляционных ожиданий россиян

ЦБ сообщил о росте инфляционных ожиданий россиян до 14,2%

Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в сентябре выросли до 14,2%. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка со ссылкой на опрос «инФОМ».

Месяцем ранее показатель составлял 13,7%. Таким образом, за 30 дней ожидаемый гражданами рост цен увеличился на 0,5 процентного пункта.

Одновременно изменилась оценка уже наблюдаемой инфляции, уточнили в регуляторе. В сентябре россияне оценили ее в 15,1% против 14,3% в августе, следует из результатов исследования.

Иной динамикой характеризуются долгосрочные ожидания. Оценка годовой инфляции через пять лет снизилась до 10,7% с 12,4% месяцем ранее.

Опрос проводился с 3 по 15 сентября. В исследовании приняли участие более двух тысяч граждан России из 100 населенных пунктов в 54 субъектах.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что инфляция в стране опустилась ниже прошлогоднего уровня.