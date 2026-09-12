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    В России объявили в розыск блогера-иноагента Деда Архимеда

    МВД: блогера-иноагента Дмитрия Пуркина объявили в розыск по статье УК

    Дмитрий Пуркин
    Фото: Дмитрий Пуркин/«ВКонтакте»

    МВД России объявило в розыск YouTube-блогера Дмитрия Пуркина*, известного под псевдонимом Дед Архимед*. Сведения об этом появились в базе на официальном сайте ведомства.

    В карточке указали, что Пуркина* разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ. Конкретную норму в ведомстве не уточнили, так же как и причину уголовного преследования.

    Ранее Минюст внес блогера в реестр иностранных агентов за распространение фейков о российской армии.

    На YouTube Дед Архимед* вел одноименный канал, аудитория которого насчитывала около 461 тысячу подписчиков.

    Ранее МВД инициировало розыск актера Семена Трескунова*, также признанного на территории страны иностранным агентом.

    *Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.