В России объявили в розыск блогера-иноагента Деда Архимеда

МВД: блогера-иноагента Дмитрия Пуркина объявили в розыск по статье УК

МВД России объявило в розыск YouTube-блогера Дмитрия Пуркина*, известного под псевдонимом Дед Архимед*. Сведения об этом появились в базе на официальном сайте ведомства.

В карточке указали, что Пуркина* разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ. Конкретную норму в ведомстве не уточнили, так же как и причину уголовного преследования.

Ранее Минюст внес блогера в реестр иностранных агентов за распространение фейков о российской армии.

На YouTube Дед Архимед* вел одноименный канал, аудитория которого насчитывала около 461 тысячу подписчиков.

Ранее МВД инициировало розыск актера Семена Трескунова*, также признанного на территории страны иностранным агентом.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.