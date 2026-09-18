Родителям назвали алгоритм действий в случае угроз ребенку

Если ребенку поступают угрозы со стороны неизвестных, родители должны обратиться в полицию. Об этом сообщил начальник отдела по предупреждению распространения деструктивной и запрещенной информации в интернете УБК МВД России Антон Растащенов, чьи слова привел ТАСС .

«Естественно, при таких обстоятельствах и событиях нужно обращаться в полицию путем подачи заявления в территориальный орган полиции по месту жительства либо по месту прописки», — подчеркнул он.

В заявлении нужно указать обстоятельства случившегося и приложить зафиксированные материалы. Если ребенок общался со злоумышленником в Сети, следует сохранить все переписки, адреса электронной почты и абонентские номера. Молчать об угрозах и шантаже нельзя, добавил Растащенов.

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