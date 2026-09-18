Призер Олимпийских игр Худорошкина приняла участие в выборах в Химках

Одной из первых на избирательный участок в Химках в первый день выборов пришла российская легкоатлетка, бронзовый призер Олимпийских игр в толкании ядра, заслуженный мастер спорта России Ирина Худорошкина. Она рассказала, что всегда голосует очно.

«Каждые выборы я голосую в Химках очно, ежегодно отмечаю уровень организации выборов. Члены комиссии работают очень четко, слаженно, очень вежливо, добродушно. Помогут, подскажут. Сама процедура занимает три-пять минут», — отметила Худорошкина.

Она назвала организацию процедуры примером того, как должно осуществляться голосование.

Выборы в 2026 году проходят с 18 по 20 сентября. Избирательные участки открылись в Московском регионе в 08:00.