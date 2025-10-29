Совсем скоро россияне начнут брать семейную ипотеку по новым правилам. Над изменениями работал Минфин. В ведомстве убеждены, что эти решения сделают систему поддержки более справедливой и помогут поддержать те семьи, которым действительно нужно улучшить жилищных условий. Вместе с тем ряд экспертов убежден, что в 2026 году Россию на фоне происходящего вполне может накрыть волна фиктивных разводов.

Условия семейной ипотеки — 2026 Об изменениях правил получения жилищных кредитов с господдержкой несколькими днями ранее предупредил Минфин. Новые условия будут действовать с 1 февраля 2026 года для семейной, дальневосточной и арктической ипотеки. В частности, ведомство предусмотрело ограничения по оформлению одного льготного кредита на семью. То есть, начиная с февраля следующего года, супруги должны обязательно выступать созаемщиками. При этом у них сохраняется возможность привлечь третьих лиц, если дохода не хватает для получения кредита по программе.

«Данная мера призвана предотвратить злоупотребления, сделав систему поддержки граждан более справедливой. Это поможет поддержать те семьи, которые действительно нуждаются в улучшении жилищных условий», — пояснили в Минфине.

Интересно Принцип «одна льготная ипотека с одни руки» действует для всех льготных ипотечных программ с декабря 2023 года, однако раньше речь шла именно о единственном получателе кредита. По новым правилам в качестве «одних рук» будут рассматривать всю семью.

Рефинансирование комбоипотеки Помимо этого, Минфин переработал условия рефинансирования комбоипотеки, сделав его более выгодным. Решения пересмотреть условия приняли на фоне того, что ЦБ начал постепенно снижать ключевую ставку, и рыночные ставки по ипотеке также начали уменьшаться. И если сейчас рефинансирование рыночной части комбокредита рассматривается банком, как выдача нового, а ставка пересчитывается заново и именно по рыночным условиям, то по новым правилам размер, на который получится снизить ставку, будет зависеть от размера ключевой ставки и стоимости фондирования. При этом количество рефинансирований не ограничивают.

Интересно Комбоипотекой называют ситуации, когда часть ипотечного кредита берут по льготной ставке (для семейной ипотеки она составляет 6%), а часть, которая выходит за переделы суммы, разрешенной программой, — по рыночной ипотечной ставке. В случае семейной ипотечной программы предельная сумма кредита составляет 12 миллионов рублей для столичных регионов и шесть миллионов рублей для остальных субъектов страны.

Еще одно нововведение призвано сохранить текущие выдачи ипотеки по сниженным ставкам и снизить спрос. Для этого со следующего года предлагается уравнять компенсации банкам, которые выдают льготную ипотеку.

Сейчас они отличаются в зависимости от того, на что именно выдается льготная ипотека — на квартиру в новостройке или на индивидуальное жилищное строительство. А с 2026 года компенсации станут одинаковыми, «чтобы обеспечить выдачу в необходимом объеме как по многоквартирным домам, так и по ИЖС», подчеркнули в Минфине. Плюсы и минусы новых правил семейной ипотеки

Грядущие изменения, впрочем, однозначно положительно оценивают не все эксперты отрасли. В частности, основатель агентства недвижимости «Квико» Анна Ермакова не исключила, что из-за того, что семейную ипотеку можно будет оформить лишь один раз, в стране может упасть число зарегистрированных браков, а число разводов, напротив, возрасти.

Такие условия специалист назвала «неравным боем». По ее мнению, между вступлением в брак и возможностью взять вторую семейную ипотеку люди всегда выберут последнее.

«Если посмотреть на статистику [последствий] дальневосточной ипотеки, то там количество разводов увеличилось, чтобы можно было взять эту ипотеку два раза. Сейчас в принципе теряется мотивация заключать брак. Люди, чтобы купить квартиру под 6%, не будут вступать в брак, они будут просто жить и рожать детей», — пояснила она в беседе с E1.RU.

Фактически логика сейчас следующая: если у пары есть ребенок и семейная ипотека, которая взята на одного из супругов, то логично, что для того, чтобы получить вторую семейную ипотеку, пара будет разводиться, а потом сможет снова жениться. Анна Ермакова

С точкой зрения эксперта отчасти согласился председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, председателя «Движения развития» Юрий Крупнов. Но по его прогнозу, история с разводами, скорее всего, не станет массовой. Вместе с тем, даже если доля семей, где каждый из супругов собирался оформить на себя семейную ипотеку, и невелика, то учитывать такие последствия, безусловно, необходимо. «В любом случае надо действительно планировать любые негативные эффекты, стараться их предупредить и рассматривать как семейно-демографические риски, <…> иначе мы чисто экономически-административными мерами будем разваливать семью, и без того находящуюся в стране в сложном состоянии», — предупредил собеседник E1.RU.

В Минфине при этом убеждены, что правило с одной ипотекой на семью, напротив, поможет предотвратить злоупотребления, сделав систему поддержки граждан более справедливой и поможет поддержать те семьи, которые действительно нуждаются в улучшении жилищных условий.

Так-то оно так, но нельзя отрицать, что есть ситуации, когда муж и жена оформляют льготную ипотеку лишь на одного родителя не ради финансовых махинаций, заметила в беседе с РБК заместитель руководителя ипотечного департамента агентства недвижимости «Этажи» Татьяна Решетникова.

Например, бывают ситуации, когда исключение супруга необходимо, так как он не подходит по портрету банка. Кроме того, многие семьи оформляют покупку только на одного супруга, стараясь сохранить право второго на льготную ипотеку на случай необходимости еще сильнее улучшить жилищные условия в будущем. Татьяна Решетникова

С учетом этого специалист также не исключила, что изменения льготной программы способны спровоцировать рост фиктивных разводов среди молодых семей, чтобы сохранить право на вторую льготную ипотеку. Другой риск в сфере недвижимости связывают с кратковременным ажиотажным спросом на рынке новостроек в преддверии вступления с силу всех нововведений Минфина. Продлится такая ситуация может несколько месяцев, но и за этот промежуток времени способна негативно отразиться на уверенности застройщиков по выводу на рынок новых проектов.