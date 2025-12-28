Маск предупредил Европу о «великом замещении» населения

Процесс «великого замещения» европейского населения уже состоялся. Об этом в соцсети X заявил американский предприниматель Илон Маск.

Он забил тревогу из-за демографической ситуации в Бельгии и других европейских государствах.

«Семьдесят три процента детей в Брюсселе, столице ЕС, не европейцы! Великое замещение уже произошло», — подчеркнул бизнесмен.

Таким образом он прокомментировал пост Марио Науфала, который показал детскую статистику Брюсселя.

Ранее о проблемах с демографией, мигрантами и ростом преступности в странах ЕС сообщал президент США Дональд Трамп. В интервью телеканалу GB News он раскритиковал действия мэра Лондона Садика Хана и назвал его «катастрофой».

Трамп обвинил градоначальника игнорировании роста преступлений, из-за чего столица Великобритании перестала быть безопасным городом. По мнению американского лидера, из-за разгула бандитов в некоторые районы побаивается заходить даже полиция.