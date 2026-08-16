На Украине рассчитали, что украинкам нужно родить по восемь детей, чтобы вернуться к демографическим реалиями 2022 года. Об этом изданию Censor.net рассказал директор киевского перинатального центра Дмитрий Говсеев, отметив, что вряд ли это получится реализовать.

«При сегодняшнем количестве оставшегося здесь населения на Украине для того, чтобы нам восстановить по крайней мере тот потенциал, который был <…>, надо, чтобы каждая женщина родила по восемь детей. Это невозможно», — сказал он.

По его словам, остается надеяться лишь на то, что покинувшие страну украинцы вернутся после завершения конфликта.

Ранее глава украинского Минсоцполитики Денис Улютин назвал катастрофой сокращение численности населения в стране. По его словам, в республике поживает порядка 22-25 миллионов человек.

До этого издание The European Conservative сообщило, что Украине грозит вымирание из-за демографического коллапса, вооруженного конфликта и массового оттока коренного населения.