Новосибирские ученые рассказали о демографической катастрофе XII века в регионе

Около 700-800 лет назад в Западной Сибири произошла демографическая катастрофа. К такому выводу пришли ученые Новосибирского государственного университета .

После этого времени число углей, попавших в почву, резко снизилось и не восстанавливалось десятилетиями. Ученые выдвинули несколько гипотез, почему так произошло. По одной из них, это напрямую связано с нашествием монголов.

«Однако сомнительно, что монголы смогли вырезать население Сибири, попрятавшееся в лесах и болотах, или изобрели пожарные команды и лесников, снизив тем самым число пожаров в регионе», — заявил доцент Института интеллектуальной робототехники НГУ Петр Меньшанов.

Более вероятно, что монголы принесли с собой из Европы пандемию чумы, которая и вызвала гибель множества жителей региона.

Ранее ученые нашли следы древнейшей в истории эпидемии чумы в районе озера Байкал.