Маск заявил, что Брюссель перестал быть бельгийским из-за детей мигрантов

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Брюссель перестал быть бельгийским, комментируя данные о демографической ситуации в столице Бельгии. Маск отреагировал на публикацию в соцсети X блогера Марио Науфала, который привел статистику о том, что около 75% детей в Брюсселе имеют неевропейское происхождение.

«Столица Бельгии больше не бельгийская», — написал предприниматель.

На демографическую ситуацию, проблемы с мигрантами и рост преступности в европейских столицах ранее высказывал не только Маск, но и президент США Дональд Трамп. В интервью телеканалу GB News он обвинил мэра Лондона Садик Хан в бездействии на фоне роста преступности, заявив, что британская столица стала небезопасной. По словам Трампа, в отдельных районах города уровень уличного насилия настолько высок, что туда «даже полиция не хочет заходить».

Американский лидер отметил, что Лондон, который когда-то любила его мать, сильно изменился, и назвал Садика Хана «катастрофой», обвинив его в потворстве преступности.

После возвращения Трампа к власти число мигрантов, находящихся под стражей в США, выросло более чем на 50% и достигло 60 тысяч человек.