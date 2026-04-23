Орешкин предупредил о глобальной демографической катастрофе

Доля старшего поколения среди населения Земли увеличивается на фоне снижающегося числа трудоспособных людей. Это можно считать признаком глобальной демографической катастрофы, заявил на форуме «Высшее образование в новую технологическую эпоху» заместитель главы администрации президента Максим Орешкин.

«То, что ждет вследствие демографических изменений, носит тектонический характер, поэтому я употребил бы слово „катастрофа“. На самом деле, реальная демографическая катастрофа», — сказал он.

Орешкин добавил, что некоторое время численность населения продолжит расти, но на фоне параллельного старения.

«Те тенденции, которые уже не изменятся, предопределят увеличение доли старшего поколения в структуре населения», — заключил замглавы президентской администрации.

Ранее западные ученые заявили, что оптимальная численность населения Земли при нынешнем уровне потребления ресурсов не должна превышать 2,5 миллиарда человек.