20 июля 2026 15:45 Молодость до 40: зачем в России хотят поднять возрастной порог? Психолог Коровин: повышение порога молодости может усилить тревогу Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

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В России вновь обсуждают границы молодости: академик Геннадий Онищенко предложил поднять верхнюю планку возраста молодежи с 35 до 40 лет. При этом в публичном поле прочно закрепилась мысль, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) якобы официально считает молодыми людей до 45 лет. 360.ru разобрался, где факты, а где — распространенные заблуждения и что на самом деле стоит за сдвигом возрастных рамок.

Предложение Геннадия Онищенко В июле 2026 года академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в интервью РИА «Новости» предложил поднять верхнюю границу возраста в России с 35 до 40 лет. Сейчас по закону к молодежи относят граждан от 14 до 35 лет включительно. Онищенко отметил, что в современном мире люди в целом дольше сохраняют высокую работоспособность, а также умственную и физическую активность. Он провел параллель: еще недавно границей считали 30 лет, потом подняли до 35 — теперь, по его мнению, настал черед нового шага.

Фото: РИА «Новости»

Академик подчеркивал, что возрастная граница — величина динамическая: она должна отражать реальное состояние здоровья человека, а не быть застывшей нормой.

Если сегодня человек достигает 65-летнего возраста, если у него есть здоровье, так почему ему не работать? Он может и получать пенсию, и работать. Так почему не продлить этот возраст молодежный? В 40 лет еще семьи создают, а он уже будет стариком, что ли? Поэтому это динамическая величина.

Инициативу поддержал министр здравоохранения Михаил Мурашко, но была и реакция против. Например, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что 35 лет — оптимальное решение.

Фото: РИА «Новости»

Позиция ВОЗ В СМИ и соцсетях действительно появлялись сообщения, что ВОЗ официально установила: молодость длится до 45 лет. Однако представители организации неоднократно поясняли — официального документа, который бы менял общепринятые возрастные категории и продлевал молодость до 45 лет, не принимали. При этом в научном и экспертном сообществе действительно периодически ведутся дискуссии на эту тему. Люди учитывают тренды: рост продолжительности жизни, улучшение медицины, изменение образа жизни. Иногда в публикациях или выступлениях отдельных экспертов встречаются оценки, что с учетом этих факторов границу можно было бы сдвинуть. Именно такие мнения иногда интерпретировались как «официальная позиция ВОЗ».

Главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева в интервью РИА «Новости» упоминала классификацию ВОЗ, где молодой возраст заканчивается в 45 лет (то есть к молодежи относят людей от 18 до 44 лет), а средний возраст начинается с 45 и длится до 59 лет. Но это не решение ВОЗ как международной нормы для всех стран, а одна из экспертных схем, которую иногда берут за основу в отдельных исследованиях или при разработке национальных программ. Единой универсальной классификации, обязательной для всех, не существует.

Фото: РИА «Новости»

Зачем сдвигать возраст: мнение врача и психолога В ВОЗ всегда существовала градация молодежи, среднего возраста, старшей возрастной группы, но большого прикладного значения это не имеет, рассказал 360.ru врач-кардиолог, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев. «Нужно понимать, что все исключительно индивидуально. Есть люди, которые имеют большой набор заболеваний еще при рождении, есть статус „ребенок-инвалид“, есть приобретенные заболевания в течение жизни. Мы видим, что все сердечно-сосудистые заболевания „молодеют“. И сейчас не вызывает никакого удивления, когда у человека до 30 лет возникает инфаркт, инсульт. Такие случаи перестали быть каким-либо исключением», — добавил он. Поэтому говорить о том, что повышение возрастного ценза связано с высоким уровнем медицины или снижением сердечно-сосудистой смертности, наличием аутоиммунных, эндокринных заболеваний, не стоит.

Сорок лет — это определенный порог для организма, когда у человека начинается целый букет заболеваний в виде гипертонической болезни, развития начальных признаков атеросклероза, поражения опорно-двигательного аппарата, нарушений работы углеводного обмена, пуриновых кислот. Граница 40-летнего возраста носит за собой максимальные риски по возникновению сердечно-сосудистых катастроф и ряда других заболеваний.

Этот возраст требует особого внимания, чтобы счастливо встретить старость, вовремя обратить внимание на проблемы и начать терапию, отметил врач. «С 40-летнего возраста нужно более внимательно к себе относиться, потому что ресурс организма истощен и требует медикаментозной коррекции, поддержки. Вся современная терапия и кардиология стоит на суммации рисков, к которым относятся избыточный вес, курение, гипертония, повышенный уровень холестерина и сахара, наследственность. И этот риск, вне зависимости от возраста, суммируется. Поэтому здесь подход исключительно индивидуальный», — отметил Прокофьев.

Фото: РИА «Новости»

Повышение «молодежного» возраста — это в первую очередь история мер социальной поддержки, считает специалист. «Второе: мы понимаем, что у нас есть демографическая проблема и для того, чтобы закрыть определенные возрастные группы, может использоваться история, связанная с переведением людей старшей возрастной группы или взрослой группы в молодежь. Отсюда будет идти молодежная политика и меры социальной поддержки молодежи», — заключил он. Клинический психолог, психолог-педагог Антон Коровин в беседе с 360.ru отметил, что возрастной порог влияет на самоощущение.

В 30-40 лет это помогает тем людям, которые чувствуют себя «стариками», если не достигли пика карьеры. А когда тебе говорят, что ты официально молод до 40, может сниматься острая паника. И в целом может уходить ощущение «мой поезд ушел». Это неким образом дает право дышать полной грудью и менять профессию или создавать новую ячейку общества, ну и так далее.

Однако в этой идее есть и вред, предупредил психолог. «Кризис 30 лет возникает именно для того, чтобы человек взрослел, перестал быть ребенком и взял наконец-таки ответственность за себя. Если мы говорим „ты еще молод, иди гуляй“, можно уйти в инфантилизм. Человек до 40 лет может жить как студент, а потом в 42 внезапно понять, что он эмоционально не созрел, а время упущено», — объяснил он.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Sirijit Jongcha / www.globallookpress.com