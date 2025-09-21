Кулеба допустил, что Украине придется открыть границы для мигрантов из Азии

Украине из-за массового оттока молодежи и ухудшающейся демографической ситуации, возможно, понадобится открыть границы для мигрантов из Азии. Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

«Возможно, нам придется открывать страну для мигрантов из Бангладеш, Непала, Индии, Филиппин и Вьетнама», — заявил он в видео, опубликованном в Telegram-канале украинского издания «Новости.Live».

Кулеба добавил, что будущее для населения не сулит ничего хорошего.

По прогнозам директора украинского Института демографии и социальных исследований Эллы Либановой, к 2033 году население страны может сократиться до 35 миллионов человек. Чтобы закрыть пробелы на рынке труда, потребуется привлечь сотни тысяч мигрантов.

Жители Украины массово уезжают из страны. Ранее врио министра по делам миграции Мона Кейзер заявила, что украинцы, прибывшие в Нидерланды, должны самостоятельно арендовать жилье, а не полагаться на помощь властей. Польша в свою очередь выставила условие украинским беженцам для сохранения пособий.