Маск заявил, что крупнейшие мировые экономики движутся к вымиранию

Крупнейшие мировые экономики движутся к вымиранию. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х .

Миллиардер прокомментировал статистику ООН по коэффициенту рождаемости в мире: с 1950-х годов показатель снизился в Германии, Франции, Италии, Японии, США и Южной Корее.

«В 21 стране ЕС из 27 смертность превышает рождаемость. Они давно движутся к вымиранию», — заявил Маск.

Ранее ученые Миланского университета представили модель, согласно которой население Земли сократится вдвое к 2064 году. Директор Центра изучения стабильности и рисков НИУ ВШЭ, философ и демограф Андрей Коротаев назвал такой сценарий маловероятным.