Все изменится уже в ноябре: что пообещал миру Абигья Ананд, предсказавший ковид

На днях в эфире одного из федеральных каналов молодой индийский прорицатель Абигья Ананд сделал очередное предсказание: в 2026 году он предрек всему миру «цифровой шторм». Что это означает и почему провидцу верят — в материале 360.ru.

Кто такой Абигья Ананд Абигья Ананд — прорицатель из Индии, который родился в 2006 году в штате Карнатака. Он занимается ведической астрологией (джйотиш), изучением санскрита и аюрведой — традиционной индийской медициной, свободно говорит на четырех языках и без словаря читает древние тексты. В 3,5 года мальчик увидел видео о скотобойне и принял решение не есть мясо, после чего его семья стала вегетарианцами. Будущий прорицатель с шести лет находился на домашнем обучении под надзором матери. К семи годам выучил наизусть и легко цитировал древнее религиозно-философское писание «Бхагавад-гита». В 10 получил диплом аспиранта аюрведической микробиологии, став самым молодым его обладателем.

Интересно В отличие от своих коллег-прорицателей, которые опираются на духовные силы и связь с неземным, Ананд получил степень магистра астрологии (к слову, в 11 лет), а затем — степень бакалавра по Васту-шастре — науке о гармонизации пространства.

С 12 лет он ведет собственный YouTube-канал, где регулярно публикует предсказания относительно событий в мире, в том числе политических и экономических.

Фото: скриншот YouTube-канала Abhigya Anand | Praajna Jyotisha

В 2018 году, когда юному пророку было 13 лет, он основал компанию Praajna Jyotisha. Организация занимается обучением ведической астрологии и прогнозированием будущего. Ананд стал по-настоящему популярным в 2020 году, когда прогноз о «болезни, которая захватит всю планету», подтвердился: по срокам он совпал с началом пандемии COVID-19. Предсказания Абигьи Ананда, которые сбылись В августе 2019 года индийский ведун опубликовал на своем канале видео под названием «Серьезная опасность для мира с ноября 2019 по апрель 2020 года». В нем он предсказал глобальную эпидемию, опираясь на ведическую астрологию и анализируя движение планет. Ананд предупреждал о росте напряженности в Южно-Китайском море и на Ближнем Востоке, а также о возможных конфликтах в Южной Америке.

Интересно Также он говорил и о третьей мировой войне, однако это предсказание не сбылось.

Кроме того, индийскому прорицателю приписывают и предсказание крупного землетрясения в Турции в 2023 году, где погибли более 53,5 тысячи человек, а урон от бедствия превысил 15 миллиардов долларов. Землетрясение затронуло и Сирию, где от толчков и их последствий погибли около 8,4 тысячи местных жителей.

Фото: akariya Yahya/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Что предсказал Абигья Ананд на 2026 год В эфире ток-шоу «Пусть говорят» Ананд сделал очередное заявление: 2026 год станет для мира временем геополитических трансформаций, которые последуют из проблем 2025 года. «Но не для России. У вашей страны и руководства четкая позиция, которая продолжается последние три года. Поэтому до осени нынешнего года у вас хорошие перспективы», — отметил он. В ноябре 2026 года, по версии предсказателя, под влиянием Сатурна в мире произойдут жесткие кадровые перестановки, которые изменят всю геополитическую ситуацию на десятки лет вперед. В Китае, на Филиппинах и Корейском полуострове возможны политические кризисы, а также природные катаклизмы, такие как экстремальные засухи и масштабные наводнения.

Фото: Karlheinz Irlmeier/http://imagebroker.com/#/search / www.globallookpress.com

Конец 2026 года станет для планеты временем массового переселения. Природные катаклизмы заставят людей перебраться в другие части света, так как их собственные дома станут непригодными для жизни. Ананд заявил, что миллионы беженцев из прибрежной Азии и засушливой Африки ринутся в спокойные города Европы и изменят демографию этой части мира. В это же время произойдет и переоценка ценностей. Во главе угла будут вовсе не деньги, в частности бумажные, а пресная вода, продовольствие и редкоземельные металлы. Индийский мальчик-пророк отметил, что в 2026 году и в ближайшие годы человечеству не грозят эпидемии, однако мир наводнят бактерии, невосприимчивые к антибиотиком. Спасение будет в природных антисептиках и укреплении клеточного иммунитета. В связи с этим в моду снова войдут экопоселения, а мегаполисы станут уязвимыми из-за инфраструктурных сбоев. Другие пророчества Абигьи Ананда на будущее В 2024 году Ананд заявил, что в 2029 году в мире будет много глобальных конфликтов, в том числе с участием Ирана и Израиля. «Есть вероятность, что противостояние вспыхнет с новой силой и произойдет нечто ужасное», — заявил юный пророк, добавив, что не может конкретизировать детали, кроме временных рамок 2029–2032 годов.

Фото: сгенерировано с помощью ИИ / 360.ru