Мэр призвал жителей Нью-Йорка сидеть дома и повышать демографию

На фоне мощных снегопадов жителям Нью-Йорка рекомендовали оставаться дома и заняться улучшением демографической ситуации в стране. Об этом местному подразделению ABC заявил Мэр Эрик Адамс.

«Оставайтесь дома. Это хороший день для того, чтобы сделать ребенка», — отметил градоначальник.

По прогнозам синоптиков, уровень снежного покрова в мегаполисе станет самым большим за последние четыре года. По информации Associated Press, в некоторых районах Нью-Йорка выпало более 15 сантиметров снега. В ряде зон одноименного штата зарегистрировали до 25 сантиметров осадков.

На фоне снежной бури в США задержали и отменили более 10 тысяч рейсов.

В Нью-Йорке на улицы для уборки снега вышли рабочие и спецтехника. По прогнозам синоптиков, самые мощные метели ждут жителей севера и северо-востока штата. Национальная метеослужба предупредила, что снежный покров в некоторых округах может достигнуть 30 сантиметров.