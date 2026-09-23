Более двух третей россиян признались в желании зарабатывать на хобби

Свыше 75% опрошенных россиян проявляют интерес к подработке, связанной с их увлечениями. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование «Авито Подработки» и «Авито Рекламы».

«Более трех четвертей опрошенных (77%) заинтересованы в подработке, которая связана с их хобби», — заявили в материале.

Для 67% респондентов важно применять во время подработки навыки, приобретенные благодаря увлечениям.

Наиболее востребованными направлениями подработки на базе хобби оказались ремонт и ручной труд — их предпочли 19% опрошенных. Сад, цветы и растения, а также кулинария выбрали 18% участников опроса. Еще 17% респондентов хотели бы подрабатывать в сфере мероприятий и общения с людьми, столько же — с животными.

Ранее данные Росстата показали, что за первое полугодие 2026 года, более 30 миллионов россиян выбрали проектную работу вместо трудоустройства в штат.