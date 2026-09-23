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    Более двух третей россиян признались в желании зарабатывать на хобби

    Фото: РИА «Новости»

    Свыше 75% опрошенных россиян проявляют интерес к подработке, связанной с их увлечениями. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование  «Авито Подработки» и «Авито Рекламы».

    «Более трех четвертей опрошенных (77%) заинтересованы в подработке, которая связана с их хобби», — заявили в материале.

    Для 67% респондентов важно применять во время подработки навыки, приобретенные благодаря увлечениям.

    Наиболее востребованными направлениями подработки на базе хобби оказались ремонт и ручной труд — их предпочли 19% опрошенных. Сад, цветы и растения, а также кулинария выбрали 18% участников опроса. Еще 17% респондентов хотели бы подрабатывать в сфере мероприятий и общения с людьми, столько же — с животными.

    Ранее данные Росстата показали, что за первое полугодие 2026 года, более 30 миллионов россиян выбрали проектную работу вместо трудоустройства в штат.

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