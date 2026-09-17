В Москве 17 сентября ожидается до +23 градусов без осадков

В Москве 17 сентября будет переменная облачность без осадков, температура прогреется до +23 градуса. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Днем столбики термометров в городе покажут от +21 до +23 градусов. В ночь на пятницу температура может снизиться до +12 градусов. Также ожидается южный ветер, 6-11 метров в секунду. Давление будет держаться в районе 748 миллиметров ртутного столба.

В Московской области столбики термометров будут колебаться в пределах от +18 до +23 градусов. Ночью температура может упасть до отметки +9 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в октябре москвичей ждет реинкарнация бабьего лета. По его словам, осадков в этом месяце выпадет меньше нормы.