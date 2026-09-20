Прощание с десницей святителя Спиридона начнется в 14:00

В 14:00 в Храме Христа Спасителя начнется прощальный молебен в честь десницы святителя Спиридона Тримифунтского. Об этом сообщила Информационная служба Московской городской епархии.

Пребывание святыни в России заканчивается 20 сентября, сегодня ковчег отправят в Казахстан, позже он вернется на греческий остров Корфу.

Со вторника по субботу мощам святителя Спиридона поклонились 259,1 тысячи паломников. В воскресенье верующие продолжают идти к ним непрерывным потоком. Доступ в очередь закрыли в 10:00.

Чем прославился святитель Спиридон при жизни, почему верующие так почитают эту святыню и где она хранится обычно — в материале 360.ru.