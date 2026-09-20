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    Прощание с десницей святителя Спиридона начнется в 14:00

    Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
    Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

    В 14:00 в Храме Христа Спасителя начнется прощальный молебен в честь десницы святителя Спиридона Тримифунтского. Об этом сообщила Информационная служба Московской городской епархии.

    Пребывание святыни в России заканчивается 20 сентября, сегодня ковчег отправят в Казахстан, позже он вернется на греческий остров Корфу.

    Со вторника по субботу мощам святителя Спиридона поклонились 259,1 тысячи паломников. В воскресенье верующие продолжают идти к ним непрерывным потоком. Доступ в очередь закрыли в 10:00.

    Чем прославился святитель Спиридон при жизни, почему верующие так почитают эту святыню и где она хранится обычно — в материале 360.ru.