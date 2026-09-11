Работу ресторана «Frank by Баста» в Москве приостановили из-за санитарных нарушений

Работу ресторана «Frank by Баста» приостановили из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Об этом рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

В заведении, расположенном на Сретенке, санврачи выявили нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологических требований. Проверку проводили внепланово.

Пока что «Frank by Баста» не будет работать в течение 90 суток. Постановление уже вступило в силу.

Ранее стало известно, что в Астрахани суд приостановил работу гастронома после вспышки сальмонеллеза. Кулинарный магазин «Михайловский» занимается розничной продажей свежих продуктов и готовых блюд собственного производства.